Gonzalo Higuain ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Marca. L'attaccante della Juve ha parlato del suo passato, tra Napoli, il rapporto con De Laurentiis ed il pensiero di abbandonare nel 2014:



LE DIFFICOLTÀ - Mi pento di essermi chiuso in me stesso all'inizio della mia carriera, preferendo restare a casa piuttosto che uscire per strada a testa alta. Avevo paura del giudizio della gente, poi ho capito che siamo solo degli sportivi e possiamo girare tranquillamente se diamo tutto in campo. Molti mi parlano dei soldi che guadagno, ma gli amici non si comprano. Sono 14 anni che trascorro il Natale con persone diverse, mia madre deve fare 15 ore di aereo per venire da me. Posso pagarle il biglietto, però lei non è qui dietro a 10 minuti da me.



IL RITIRO - "Dopo il rigore sbagliato ai Mondiali 2014 pensai al ritiro, mia madre mi convinse a cambiare idea, dicendomi di continuare. Fosse stato per me avrei chiuso con il calcio. Amo il calcio, ma mia madre più di me e non avrebbe mai permesso che lasciassi".



L'ADDIO - "Quando ho lasciato Madrid e il Bernabeu ho pianto. Così come accaduto quando sono andato via da Napoli. Provo sempre grande affetto per i luoghi in cui vado.



DE LAURENTIIS - "Con lui c'erano modi di pensare diversi, non avevamo un buon rapporto. Decisi io di andare via da Napoli, ma anche lui mi spinse a prenderla. Non volevo stare un minuto in più con lui".