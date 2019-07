Secondo Sky Sport, Gonzalo Higuain fino a oggi non ha dato alcun segnale di apertura alla Roma. Anzi, il Pipita insiste nel volersi rimettere in gioco alla Juventus e si sta allenando al massimo con un preparatore personalizzato in Sudamerica. Un modo per arrivare al top al ritiro con Sarri e mettere a silenzio le tante voci di mercato.