Un'apertura minima allae nulla più per ora, aspettando di vedere quanto il resto del mercato possa effettivamente obbligarlo a lasciare nuovamente la Juve, costringendo i giallorossi a valutare con sempre più convinzione delle alternative e il club bianconero ad accelerare su altri fronti per fare cassa.– Non può definirsi un vincitore, non ancora. Ma Higuain è ancora lì al suo posto.