Higuain al Chelsea, ci siamo. Maurizio Sarri sarà accontentato, alla fine la corte alla plenipotenziaria del club Marina Granovskaia e il tecnico italiano avrà l'attaccante designato per completare il suo organico. Un'operazione destinata a chiudersi già nelle prossime ore, non appena il Milan avrà chiuso per il suo sostituto ed espresso il via libera a un'operazione che i Blues e la Juventus avevano definito nelle ore in cui il Pipita si tirava fuori dal match di Supercoppa contro i bianconeri.



IL FRATELLO A MADRID - Il Chelsea erediterà dal Milan il prestito per la seconda parte di stagione, con l'opzione di riscattarlo a giugno al raggiungimento di determinati obiettivi personali o di squadra o in alternativa l'obbligo di rinnovare il prestito per un altro campionato. Per quanto concerne l'ingaggio, Higuain dovrebbe guadagnare le stesse cifre percepite in rossonero, ossia circa 9 milioni di euro. Che la trattativa stia vivendo la sua fase clou è testimoniato dal fatto che il fratello e agente dell'argentino, Nicola, abbia viaggiato nelle scorse ore in direzione Madrid, da dove ripartirebbe alla volta di Londra in caso di fumata bianca.



E della vicenda ha detto la sua Maurizio Sarri nella conferenza stampa pre-Arsenal: "Quanto è vicino? Non lo so. Due settimane fa ho parlato con Marina e sa quello che voglio, la mia opinione. So che sta lavorando un sacco per accontentarmi, ma nulla nello specifico riguardo alle operazioni in entrata o uscita. Non la chiamo certamente ogni sera, preferisco spendere le mie energie mentali sul campo che pensando al mercato".