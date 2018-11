"Mal di pancia? Io sto bene al Milan". Prima della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Dudelange, Gonzalo Higuain è intervenuto a Sky Sport e ha parlato del proprio momento: "La parola 'riscatto' l'ho sentita spesso nella mia camera, io non mi devo riscattare e nemmeno il Milan deve. Quella di domani è una partita che dobbiamo vincere, dobbiamo fare una bella gara per fare un passo verso il passaggio del turno. Non mi piace stare fuori, voglio aiutare la squadra".



SQUALIFICA - "Sono andato a spiegare le mie ragioni, ma non è servito e hanno deciso così".



MAL DI PANCIA - "Dicono che sto male, che sono incazzato, ma tutti qui sanno che sto bene e che sono felice al Milan".



IBRAHIMOVIC - "E' sempre un grande giocatore, sono cose di cui si occupa la società e dipende da loro".



IL CARTELLINO ROSSO - "Ho sbagliato e ho chiesto scusa a tutti, ma sono sicuro che non succederà più. Abbiamo un mese importante da qui alla fine del girone d'andata".



NIENTE RISCATTO - "Tutti possono dire quello che vogliono, ma non credo sia giusto parlare di riscatto: ho fatto uno sbaglio e da quello che ho sbagliato ho imparato. Voglio dimostrare al Milan che non ha sbagliato a investire su di me, credo sia una cosda normale questa che fanno tutti i giocatori. Non ho ancora dato tutto quello che posso dare tra infortuni ed espulsione, posso dare molto di più al Milan".



ASTINENZA - "Il gol manca da un mese? Segnare è la cosa che mi piace fare di più".