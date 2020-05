Nel corso dell'intervista concessa a Tyc Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, parla della scelta di passare dal Real Madrid al Napoli: "Il 90% dei giocatori non sarebbe andato al Napoli dal Real Madrid. Io però volevo dimostrare a tutti che la decisione presa non era sbagliata. Era una scommessa molto grande, volevo crescere e reinventarmi come giocatore e persona. Ero convinto".