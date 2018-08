L'affare Higuain-Milan ancora non si è chiuso e secondo la Gazzetta dello Sport ci sono tre problemi per il passaggio in rossonero del Pipita: prima di tutto manca ancora l'accordo fra giocatore e Juventus sulla buonuscita di almeno 4,5 milioni e sulla formula del prestito annuale. In secondo luogo, invece, c'è la richiesta di un ingaggio da 9 milioni di euro al club rossonero che, invece non arriva oltre i 7,5 che percepisce alla Juventus.