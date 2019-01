In campo è un periodo buio, da fuori arrivano le stilettate della dirigenza. Gonzalo Higuain rischia seriamente di lasciare il Milan pochi mesi dopo il suo arrivo, e a confermarlo sono anche i bookmaker internazionali. Rispetto a una settimana fa, le quotazioni sul futuro dell'argentino - in bilico tra rossoneri e Chelsea - sono state ribaltate: subito dopo Capodanno la permanenza al Milan era favorita a 1,62 contro il 2,20 del passaggio ai Blues. Ora, dopo la delusione per le ultime dichiarazioni di Leonardo, è la squadra di Sarri ad aprire le scommesse sulla squadra dell'attaccante a fine mercato: il Chelsea è sceso fino a 1,62, mentre la conferma al Milan paga 2,85.