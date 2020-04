In estate si era opposto alla cessione. Dopo un’annata a metà tra il prestito al Milan e al Chelsea,era ritornato alla base, solo di passaggio nei piani della Juventus., che percepisce annualmente da quando è stato prelevato dal Napoli nel 2016 per 90 milioni di euro. In più, Fabio Paratici si stava destreggiando su più tavoli di mercato, da Lukaku a Icardi.Il mancato acquisto di un attaccante e la ferma volontà del Pipita di voler rimanere hanno portato a soddisfare i desideri dell’argentino, invogliato anche dal poter tornare a lavorare con Maurizio Sarri, con cui siglò il record assoluto di gol in una sola stagione di Serie A, ben 36 nella stagione 2015/16.