La società bianconera ha lasciato strategicamente la maglia libera per quello che può essere il sostituto. Non è un mistero che la Juve non punti più sull’argentino, che dal suo canto vorrebbe restare a Torino. Ieri la comunicazione ufficiale dei numeri,Non esiste la personalizzazione “21 - HIGUAIN” nello store dei bianconeri. Secondo il Corriere di Torino,Non è un segreto che per acquistare il Pipita si stia muovendo la Roma., ha detto il direttore sportivo giallorosso Petrachi nella conferenza stampa di presentazione. Tra Juve e Roma non ci sono grossi problemi: il club è pronto a prendere Higuain in prestito per 9 milioni saldando gli altri 27 della valutazione complessiva nel prossimo bilancio. Il Pipita nelle ultime settimane ha ammorbidito la sua posizione ed è disposto a discutere con Petrachi un nuovo accordo, di durata quadriennale, a cifre più basse, con il vantaggio della scadenza 2023: si parla già di 4,5 milioni più bonus a stagione. Ma prima la Juventus deve saldare la differenza da qui al 2021: