Gonzalo Higuain ha le idee chiarissime. Il presente si chiama Juve, così come il futuro più immediato. Poi potrà tornare al River Plate per chiudere la carriera. Non sembrano esserci altre tappe intermedie nel percorso che ha in mente. Le esperienze della passata stagione, tra Milan e Chelsea, lo hanno convinto a fare di tutto per restare alla Juve, nonostante la volontà del club bianconero fosse quella di cederlo: il Pipita ha aspettato, ha rifiutato ogni offerta arrivata (Roma su tutte) senza che in casa Juve qualcuno potesse metterlo realmente alla porta considerando come nessuna sembrava effettivamente all'altezza, poi si è ripreso un ruolo da protagonista. Anche in maniera sorprendente considerando continuità di rendimento e peso specifico dei suoi gol, nonostante a parole dal club bianconero vien fuori come nessuno si stia stupendo della sua rinascita, prima Pavel Nedved e poi Fabio Paratici hanno ripreso a parlare di Higuain come di uno dei tre centravanti più forti al mondo. Insomma, tutto è cambiato. Così il progetto del Pipita di chiudere la carriera italiana (forse europea) senza cambiare di nuovo maglia, può prendere sempre più concretezza. Fino alla fine alla Juve, poi il ritorno nel suo River Plate.



RINNOVO – Resta da capire quanto a lungo possa restare in bianconero. Il contratto dura ancora due stagioni, pesando in maniera considerevole a bilancio, non solo per l'ingaggio. Su queste basi, anche su queste basi, si è quindi cominciato a ragionare per un rinnovo del contratto che possa consentire alla Juve di spalmare l'investimento su Higuain e al calciatore di consolidare ulteriormente il proprio status di giocatore importante anche nel lungo periodo. Trattativa non semplice, ma pronta a entrare nel vivo. Uno scenario impossibile o quasi da immaginare un anno fa.