Dopo la conferenza stampa, Gonzalo Higuain si è raccontato a Sky Sport, spiegando i motivi dell'addio e della sua scelta. "Al Chelsea mi voleva solo Sarri, qui mi hanno voluto tutti. La sfida è venire qui e riportare il Milan dove merita di stare. Leonardo ha un grande merito nel mio passaggio in questo club. L'addio alla Juve? Come un normale addio, è stato meno traumatico che a Napoli. Qui mi hanno fatto un bellissimo addio sia i tifosi che i compagni, ne vado orgoglioso, vuol dire che in questi due anni ho dato tutto per la maglia".