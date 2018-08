14.45 - Higuain al Milan, ci siamo. I contatti avvenuti in mattinata tra l'entourage del Pipita, la Juventus e il club rossonero hanno prodotto l'accelerata che potrebbe sbloccare in maniera definitiva l'empasse delle ultime ore e dare il via libera anche allo scambio che riporterà in bianconero Leonardo Bonucci e farà fare il percorso inverso a Mattia Caldara. L'ad juventino Beppe Marotta è in arrivo nel capoluogo lombardo, dove lo attende il ds Paratici, per superare gli ultimi dettagli dell'operazione e finalizzarla entro stasera. Il Milan e Gonzalo Higuain non sono mai stati così vicini, con la formula del prestito a 18 milioni di euro e il diritto di riscatto fissato a 36 che sembrano aver convinto tutte le parti in causa.





. Nessun problema tra i club, che dopo l'incontro di ieri a Casa Milan hanno sistemato tutti i dettagli dello scambio tra i difensori e del trasferimento del centravanti in rossonero., che dopo aver detto sì a Leonardo nell'incontro fiume tra il fratello-agente Nicolas e il nuovo direttore dell'area tecnica rossonera ha avanzato nuove richieste.Higuain, infatti,, nonostante le rassicurazioni ricevute dal Milan sulla conferma tra un anno. Per accettare questa modalità, l'argentino, quelli che avrebbe guadagnato la prossima stagione in bianconero. E se a versargliela non fossero i bianconeri, il Pipita vorrebbe quella somma spalmata su più anni dal club di via Aldo Rossi, a cui ha chiesto nove milioni di ingaggio all'anno, sperando magari in un inserimento dell'ultim'ora del Chelsea.Anche oggi Higuain sarà a Torino, dove si allenerà alla Continassa insieme a Cristiano Ronaldo e agli altri giocatori rientrati dal Mondiale lunedì.. L'obiettivo comune è di trovare un accordo che riesca ad accontentare le tre parti, per mettere la parola fine a una delle operazioni più clamorose di questo mercato.