Il futuro di Gonzalo Higuain non sarà alla Juventus con buona probabilità. I bianconeri hanno deciso di puntare su altri giocatori e l'argentino non sembra rientrare nel progetto di Maurizio Sarri. Per l'attaccante si preannuncia un'estate intensa, con diverse proposte e trattative in cui la Vecchia Signora potrebbe inserirlo come contropartita. La Roma è fortemente interessata e spinge per averlo. Attenzione però alle offerte estere: secondo Sport Mediaset, il Pipita sarebbe corteggiato da alcuni club di Premier League. Insomma, ci potrebbero essere clamorose sorprese.