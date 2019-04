Gonzalo Higuain pensa al futuro. Il Pipita, in prestito dalla Juventus al Chelsea, ha parlato a Sky Sports Uk e si è soffermato su quello che succederà a partire dalla prossima estate: "Non conosco il mio futuro, dipende da cosa deciderà il club. Io sono venuto qui con l'idea di restare, il Chelsea è un grande club e Londra è una bella città, qui si sta bene e si vive molto bene. La mia volontà è quella di restare, ora dipende dal Chelsea".



OBIETTIVI FINALI - "Io voglio solo concludere al meglio questa stagione e restare anche l'anno prossimo. Quando arrivano i risultati tutto è più semplice, come in tutti i lavori del mondo. Speriamo di centrare la qualificazione alla Champions League, che è solo un punto".