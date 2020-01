Per una volta, al San Paolo, non avrà tutti gli occhi puntati addosso. Non solo su di lui, almeno. Gonzalo Higuain torna a Napoli, ma stavolta l’osservato speciale sarà Maurizio Sarri. Il Pipita dovrebbe partire dalla panchina, come gli è successo in 4 delle ultime 6 partite in Serie A. Nonostante da ex abbia dato diversi dispiaceri ai suoi vecchi tifosi, compreso il gol del 2-0 nella gara d’andata, a fine agosto: finta letale su Koulibaly e destro all’incrocio dei pali.



LETALE DA EX - Sei reti in sette gare, nonostante i costanti fischi che ricoprono, almeno al San Paolo, ogni suo tocco di palla. Restano negli occhi le esultanze contro De Laurentiis, le mani a far da visiera al volto e quel dito puntato contro la tribuna, “E’ colpa tua!”. Poco romantico Higuain, ha subito i fischi - ingiusti, a detta di Sarri - e cancellato il suo passato in azzurro. E' stato anche decisivo nella corsa scudetto del 2017/18, quando segnò il gol chiave contro l’Inter, nella partita che di fatto condannò il Napoli di Sarri. Ora vede solo la Juve, nel suo presente e nel suo futuro. La scorsa estate ha fatto di tutto per restare a Torino; in questi mesi, nonostante un utilizzo a singhiozzo, ha dimostrato a suon di gol e prestazioni importanti di meritare la conferma. Adesso attende che anche la società glielo riconosca.



FRONTE RINNOVO - Il Pipita ha un contratto con la Juve fino al 30 giugno 2021. Ancora un anno e mezzo dunque, con un ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione. Di un possibile rinnovo la Juve ne ha già parlato con l’entourage di Gonzalo, capeggiato dal fratello Nicolas. Un discorso impostato, senza però ancora una comunione di idee. Secondo quanto appreso da calciomercato.com la Juve vorrebbe spalmare su due anni l’attuale, oneroso, stipendio, portando così la scadenza al 2022. Higuain vuole firmare, ma non a queste condizioni, preferirebbe un’offerta diversa. Se ne riparlerà, probabilmente al termine della finestra di mercato di gennaio. Intanto Higuain, questa sera, proverà a dimostrare ancora una volta di meritare la conferma. Del resto, è palese, non si è mai fatto problemi a trafiggere la sua vecchia squadra.



@andreasereni90