- il portiere con le meches che ha inventato il «Colpo dello Scorpione» - sono note da tempo. Il rapporto con più zone d’ombra è sicuramente quello che lo ha legato al narcotrafficantenegli anni ’80 e ’90. Ora Higuita, 53 anni, preparatore dei portieri dell', torna a parlare, e lo fa al canale argentino di Fox Sports, ricordando i giorni dell’arresto avvenuto nel 1993, quando Renè fece il mediatore di un sequestro senza avvisare la polizia. All’epoca si fece sette mesi di carcere e fu costretto a saltare il Mondiale del, torneo che per la Colombia risultò drammatico in seguito all’omicidio - a Mondiale finito - del terzino Andrè- che nel 2004 venneper doping per uso di- ha raccontato così quel periodo. «Le autorità in Colombia mi hanno detto di consegnare Pablo Escobar in modo da non arrestarmi., ma in tutte le persecuzioni che avevano iniziato contro di lui, iniziarono a mettere i suoi conoscenti in prigione. La gente mi considerava suo amico dopo che l'ho visitato nel carcere di La Catedral.. Era compito delle autorità. Io ero grato a Pablo Escobar per aver illuminato i campi da calcio quando nessun altro lo aveva fatto».- come sappiamo tutti dopo aver visto e rivisto «Narcos» -. Era stato localizzato in un quartiere borghese di Medellin, dove da tempo si era nascosto. Higuita non disconosce l’amicizia, anzi, ribadisce l’affetto per l’amico Pablo: «A qualcuno piacerà, altri mi considereranno un nemico. Ciò che mi riempie d'orgoglio è essere stato un calciatore». In effetti, Higuita è stato un portiere certamente pittoresco ma allo stesso tempo capace di garantire un buon livello di prestazioni. Non aiutato da un fisico tracagnotto, tendente alla pinguedine, i riccioli con i boccoli, l’aria spavalda del truffaldino, le casacche coloratissime:. Quella volta fu una punizione diai supplementari a trafiggerlo. Ai, quelli delle Notti Magiche, ladisi presentò con serie ambizioni.fu decisivo con la Jugoslavia, fece bene con la Germania ma incappò nel peggior pomeriggio della sua carriera a Napoli, nell’ottavo di finale contro il. A fregarlo fu la presunzione. Si mise in testa di tentare - a quaranta metri dalla porta - un dribbling, ma. Lo inventerà cinque anni dopo, a Wembley, durante un’amichevole tra. Wembley è il Tempio del calcio, ci vuole coraggio per dissacrarlo. Quando l'inglese Jamiecalcia verso la porta da ragguardevole distanza, il nostro acrobata da circo si lascia volutamente superare dal pallone, si inarca tuffandosi in avanti col corpo e - perfettamente parallelo al terreno - alza come un capretto le gambe, colpendo il pallone con i tacchi allineati. Un trucco mai visto prima.