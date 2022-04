Tra un set e l'altro, una vacanza per staccare e riconciliarsi con la natura. Antonella Arpa, meglio nota con il nome d'arte 'Himorta', si è concessa qualche giorno di relax in Egitto assieme a Diego 'Crazyfatgamer' Campagnani, player di Fifa che ha disputato anche l'ultima eSerie A con la maglia del Milan.



La celebre cosplayer e showgirl, in tv 'La Manga' del programma "Avanti un altro", nonché grande tifosa del Napoli, si è goduta le bellezze in Egitto tra gite nel deserto, nuotate con i delfini e perché no, anche vestirsi da Cleopatra. E ha sfoggiato un fisico mozzafiato, esibendo anche bikini molto sexy...



