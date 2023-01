Una brutta pagina di tifo, che in questo caso c'entra poco. Un gesto di cattivo gusto. In diversi quartieri di Roma oggi sono comparsi adesivi raffiguranti Adolf Hitler con la maglia della Roma, deturpando la segnaletica e rovinando segnaletica stradale e serrande di esserci commerciali.



NESSUNA GOLIARDIA - Nella Capitale si sono spesso visto episodi di questo tipo in passato. Stavolta si è però andati oltre, con un altro scempio dopo il caso della bandiera Roma Marcia Ancora comparsa in curva Sud (riferimento alla marcia su Roma del 28 ottobre 1922).



GLI AUTORI - Sono ignoti i vandali, ma - come riportato da Repubblica - dovrebbe trattarsi della frangia del tifo organizzato romanista di stampo fascista.