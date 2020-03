L'ex calciatore di Barcellona e Arsenal Alexander Hleb ha parlato al Sun della surreale situazione nella sua Bielorussia, uno dei pochi Paesi a ignorare la minaccia del coronavirus: "Adesso tutto il mondo guarda il nostro campionato di calcio, tutti dovrebbero andare davanti alla tv e guardarlo. Quando l’NHL aveva chiuso i battenti, molti giocatori di hockey sono venuti a giocare qui. Magari Messi e Ronaldo potrebbero fare lo stesso e venire qui in Bielorussia per continuare a giocare a calcio. E’ l’unico posto in Europa dove puoi giocare a calcio, e alla fine i tifosi sono felici. Qui la gente lavora con i trattori, nessuno parla del virus. Nei villaggi il trattore guarirà chiunque. I campi guariscono chiunque".