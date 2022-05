Il Napoli guarda al futuro. Tra i giovani profili seguito c'è Adam Hlozek, attaccante classe 2002 dello Sparta Praga. Suo padre, Zbynek Hlozek, è stato intervistato da CalcioNapoli24.it. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:



CARATTERISTICHE - "Parliamo di un calciatore che gioca in attacco. Per me è un jolly che può ricoprire il ruolo sia da numero 9 ma anche da 10. Può giocare anche sulle corsie esterne".



IDOLO - "Il suo idolo è Cristiano Ronaldo".



NAPOLI - "Sappiamo dell'interesse del Napoli per Adam. Napoli è una meta calcistica molto interessante. Adam è forte mentalmente. Sta gestendo tutto con grande tranquillità. È normale però avverta un certo interesse intorno a sé ma lui è forte anche in questo".