Juventus, Motta e il contatto con Elkann: cosa c'è dietro il retroscena svelato dall'allenatore

, allenatore della, nella conferenza stampa alla viglia del match con la Fiorentina, ha ribadito più volte questo concetto.. Direttamente o indirettamente, non è dato saperlo, come riferisce IlBianconero.com, ma Motta si è difeso mettendo in mostra persino ciò che non si vede.Nei giorni tumultuosi del pesante KO con l'Atalanta, dunque,alla Continassa., sia in caso di sconfitta a Firenze (il traghettatore: Mancini, Magnanelli, Brambilla), sia per la prossima stagione (Conte, Gasperini, De Zerbi), per ammissione dello stesso Motta, ma senza scendere nei dettagli, sia la società che la proprietà sono state vicine a Motta, confermandogli la loro fiducia. Società a proprietà che non hanno parlato in pubblico, a differenza di quanto avvenne dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli, quando il ds Cristiano Giuntoli parlò a Sky per confermare il sostegno al tecnico italo-brasiliano.

"Nel nostro mestiereed è giusto - le parole del tecnico -. Io per primo mi metto in discussione, faccio analisi quotidiana sul nostro lavoro. La cosa più difficile ma principale è mantenere la calma per essere lucido per fare un'analisi oggettiva sulla nostra situazione. Abbiamo fatto tantissime cose fatte bene, altre possiamo fare meglio".In particolare, Motta ci ha tenuto a ribadire come la "comunicazione con la società" sia "continua e costante". Salvo poi continuare così, evidenziando la mossa della società. Pur tenuta nascosta: ". Sono il primo a mettersi in discussione, quando le cose non vanno è giusto così. Domani un grande opportunità per dimostrare di nuovo il nostro valore".