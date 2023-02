Filip Stojilkovic, attaccante svizzero 23enne, è passato dal Sion al Darmstadt in questa sessione di calciomercato invernale. Eppure, almeno a quanto dice lui, è stato molto vicino al trasferirsi alla Juve. In conferenza stampa infatti ha rivelato di aver preferito il club della serie B tedesca ai bianconeri.



‘Sì mi hanno fatto la corte ma ho scelto di venire qui per giocare con continuità e sentirmi protagonista di un progetto. Con la Juve c'era qualcosa ma basta con i prestiti. Sarebbe stato un premio per me, ma alla mia età è importante avere una società che ti sostiene e non di essere costantemente ceduto ad altri club. Volevo venire a Darmstadt e sono felice che la trattativa sia andata in porto. Ho avuto un'ottima sensazione fin dall'inizio e da tempo seguo il cammino della squadra", queste le sue parole.