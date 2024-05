'Ho un brutto presentimento, non giocare': ma Andrich va in campo e segna un gol pazzesco alla Roma

8 minuti fa



"Mia moglie mia ha detto che non voleva che giocassi all'Olimpico, perché aveva un cattivo presagio". Per fortuna del Bayer Leverkusen e di Xabi Alonso e per sfortuna della Roma, Robert Andrich non ha dato retta alla sua consorte: il centrocampista dei neo campioni della Bundesliga non solo ha giocato, ma ha anche segnato il gol del 2-0 chiudendo di fatto la semifinale d'andata di Europa League.



LE PAROLE - Un gran tiro da venti metri che ha battuto il portiere Mile Svilar e poi l'esultanza vicino alla Curva sud giallorossa che ha fatto scoppiare una rissa tra le due squadre, fortunatamente spentasi quasi subito. "L'atmosfera era calda, siamo stati provocati ma il clima dello stadio non ci ha influenzati ma caricati. Con questo gol ho curato un po' di ferite, è stata una bella sensazione. Mia moglie aveva detto che non voleva che giocassi, ma scherzava. Sicuramente ha visto il gol ma non so se abbia guardato la partita. Il presagio? Ci ho pensato, ma quando sono entrato in campo è passato tutto".