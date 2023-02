Mario metti le labbra a cuoricino e baciamelohttps://t.co/hVEREJNnkO pic.twitter.com/HZThZZ4OaE — Fedez (@Fedez) February 18, 2023

Su Gigante del giornalismo abbiamo riso tantissimohttps://t.co/WbLjPo6XI9 pic.twitter.com/lNWRScAp9M — Fedez (@Fedez) February 19, 2023

Ecco gli inclusivi che bullizzano. Una sequela di insulti violentissimi contro Mario Giordano.

GIÙ LE MANI DA GIORDANO!!@mariogiordano5 #Fedez #Giordano #Fuoridalcoro pic.twitter.com/W3Lm8uPRd2 — Hoara Borselli official (@HoaraBorselli) February 19, 2023

è sempre nell'occhio del ciclone. Dopo le, il cantante ha: "Cara giornalista, io non sono omosessuale. Se lo fossi lo direi e credo che il lavoro del giornalismo d'inchiesta mal si concili con inchieste tipo queste. Mi sento veramente troppo buono oggi, perché io non posso fare e dare lezioni di morale o di coerenza a nessuno però ci metto sempre la faccia. E mi sembra veramente ingiusto non taggare il profilo della giornalista, però non lo faccio perché se no piangerebbe da oggi fino a che non uscirebbe il servizio. Quindi va bene così, non vedo l'ora di vedere questa grande inchiesta su Fedez e se Fedez era gay quand'era adolescente... Amici di Fuori dal coro, potete fare un'inchiesta anche per me per favore? Io va fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti, ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cuiA questo puntocon una giornalista ("Lo mandiano in onda a Fuori dal coro e facciamo delle domande per quello"), scrivendo:Il leader politico della Lega,: "Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poie nella vita".ha replicato pubblicando una foto con: "Su Gigante del giornalismo abbiamo riso tantissimo".: "Ecco gli inclusivi che bullizzano. Una sequela diDA GIORDANO! Ma poi la verità da cogliere è che Fedez, che si racconta così sensibile alle cause Lgbtq, che si erge a convinto paladino dei diritti,Capite le contraddizione e l'ipocrisia?".