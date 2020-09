Uni Hoeness contro l'agente di David Alaba, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco: "Tutti nel club lo amano. Ho preso un caffè con lui qualche settimana fa, ma non siamo ancora arrivati a una conclusione. È un ragazzo fantastico, Hansi Flick vuole davvero tenerlo. Tutti vogliono che resti con noi, è un ottimo giocatore. Ma ha un piranha avido come consigliere. Il padre, che mi piace molto, è molto influenzato da lui. È tutta una questione di soldi. Se solo sapeste cosa chiede il signor Zahavi solo per la firma. Non è assolutamente possibile. Ora capisco che Hasan Salihamidzic è andato completamente nel panico durante la conversazione. Spero che David e suo padre capiscano che un contratto di quattro o cinque anni con il Bayern è il meglio per loro". Sull'austriaco c'è anche l'Inter.