Jonas Hofmann è pronto allo step definitivo della sua carriera. Come riporta Todofichajes, infatti, l'ala destra classe '92 non rinnoverà il contratto col Borussia Moenchengladbach e quest'estate sono pronti a fiondarsi su di lui, sulla base di circa 15 milioni di euro per acquistarne il cartellino dal club tedesco, sia l'Atletico Madrid che il Tottenham.