Rasmus Hojlund attacca i giocatori di San Marino. L'ex attaccante dell'Atalanta oggi al Manchester United, dopo la partita vinta con la Danimarca nelle qualificazioni a EURO 2024, ha parlato a TV2 lanciando pesanti accuse all'indirizzo dei giocatori avversari per il trattamento ricevuto, denunciando in particolare un colpo sulla schiena che non reputa casuale o innocente: "Non so come stia la mia schiena. Sapete com'è con l'adrenalina. In questo momento mi sento bene, ma non so come mi sentirò domani mattina. La gente sa che ho avuto problemi alla schiena in passato, quindi è una situazione frustrante. "Alla fine la cosa è diventata assurda, un fallo del genere non può ricevere solo un cartellino giallo. È una ginocchiata sulla schiena: un cartellino rosso chiaro secondo me. Non posso dire altro se non che penso che siano stati loro ad iniziare e poi hanno continuato perché non hanno nulla da perdere. Hanno pensato: 'Bene, va bene, potremmo anche provare a distruggere la carriera'. Mi hanno preso di mira, capisco l'italiano, volevano farmi male".