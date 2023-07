Rasmus Hojlund è ormai sulla via che porta al Manchester United, dopo diversi mesi di trattative, indiscrezioni e tentativi. Il gioiello di Gasperini si prepara a partire, con l'Atalanta pronta ad incassare una cifra monstre, che supera gli 80 milioni considerando i bonus. Un incasso che va a costituire, quando sarà ufficiale, la cessione più importante della storia del club. Un mercato da record per l'Atalanta che dunque - dopo l'acquisto più costoso della propria storia con El Bilal Touré - mette a segno un record anche in uscita. Ma andiamo a spulciare lo storico delle partenze dei bergamaschi, individuando le 10 cessioni più ricche.