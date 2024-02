Hojlund meglio di Haaland e Henry: inizio 2024 da record, il Manchester United vola con lui

FA

Ci ha messo un po' per sbloccarsi in Premier League (14 partite a secco), ma ora non si ferma più. Rasmus Hojlund ora è semplicemente inarrestabile e quello per cui il Manchester United ha versato nelle casse dell'Atalanta 85 milioni di euro (più bonus): una macchina da gol, un centravanti letale.



Lo hanno aspettato i tifosi, scottati dai tanti flop di mercato visti negli anni, è i 5 gol messi a segno nella fase a gironi della UEFA Europa League non bastavano a placare i mugugni dell'ambiente vicino ai Red Devils. A fine dicembre però è arrivata la svolta anche in campionato, nello scontro diretto con l'Aston Villa del Boxing Day: da lì un filotto di partite a segno, che lo ha portato a conquistarsi un record in Premier.



RECORD DI PRECOCITA' - La scintilla contro l'Aston Villa si è trasformata in un incendio, perché l'avvio di 2024 è stato semplicemente perfetto per Hojlund. Nella gara di ritorno contro i Villans dell'11 febbraio era andato a segno per la quinta partita consecutiva senza però realizzare il record di precocità, ancora nelle mani di Nicolas Anelka. Poco male, sette giorni più tardi contro il Luton Town ha deciso di prendersene un altro tutto per se: doppietta e sesta partita di Premier consecutiva a segno a 21 anni e 14 giorni, questo sì che è un record assoluto. Nessuno nella storia del massimo campionato inglese è riuscito a fare meglio, nemmeno stelle assolute come Henry, Lukaku o Haaland, superato il precedente primato del giocatore del Newcastle Joe Willock (21 anni e 272 giorni).



RECORD PER IL MANCHESTER UNITED - Record per Hojlund ma non solo, perché contro il Luton Town sono arrivati anche due primati di squadra per il Manchester United: la più veloce rete in trasferta in Premier League (dopo 37 secondi) e il più veloce vantaggio per 2-0 in una gara di Premier (dopo 7 minuti).



QUADRA TROVATA - Hojlund ora performa a livelli altissimi e il merito è anche di una quadra che Erik ten Hag sembra aver finalmente trovato per il Manchester United. L'ex Atalanta centravanti unico, supportato da Rashford, Bruno Fernandes e Garnacho sulla trequarti, è questa la formula per rendere possibile la rimonta che varrebbe la UEFA Champions League con il quarto posto il quinto a seconda del ranking UEFA.



OBIETTIVO EURO 2024 - Trascinare il Man United oggi per poi puntare a un altro obiettivo, EURO 2024. La Danimarca punta forte su di lui per ricoprire il ruolo di outsider, con la maglia degli scandinavi Hojlund ha già segnato 7 gol in 10 partite e punta a ritoccare presto questo bottino.