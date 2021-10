Holly e Benji torna in tv. Non sulle reti Mediaset, dove siamo stati abituati a vederlo, ma su Amazon: l'anime più famoso sul calcio, trasmesso in Italia dal 1986 fino ai primi anni 2000, è tornato a disposizione dall'11 ottobre. In onda i primi 56 episodi, tutta la prima serie, mentre non c'è ancora una data sulla seconda, composta da 72 episodi. Oliver Hutton, Benji Price, Mark Lenders, Ed Warner e tutti gli altri, tra la Champions e la Serie C, terranno compagnia agli utenti di Amazon.