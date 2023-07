Passano i giorni, aumentano le pretendenti. In casa Spezia già si fregano le mani pensando a quello che incasserà il club dalla cessione di Emil Holm. Un destino che appare già segnato quello del terzino svedese, che, nonostante la retrocessione della sua squadra, con ogni probabilità non giocherà in Serie B nella prossima stagione. Per lui, infatti, è in corso un'asta che riguarda la Serie A e non solo: Juventus e Atalanta le squadre più interessate fin qui, con sullo sfondo Inter (ferma al momento visto l'arrivo di Cuadrado) e Napoli (che provò a prenderlo qualche mese fa). Una lkisya da aggiornare quasi quotidianamente e a cui va ora aggiunto un altro club: il Sassuolo.



IN CODA - Nelle ultime ore, infatti, anche i neroverdi hanno avviato i primi contatti per richiedere informazioni allo Spezia sul classe 2000. La richiesta del club ligure è chiara, almeno 15 milioni di euro per lasciar partire uno dei suoi gioielli. Una cifra che fin qui non è stata toccata da nessuno, con l'Atalanta che al massimo si è spinta a un'offerta da due milioni netti più otto di bonus. Nelle prossime settimane, con l'avvicinarsi dell'inizio della nuova stagione, il pressing per Holm è destinato ad aumentare e anche il giocatore spingerà per quella che riterrà la migliore destinazione. Con la possibilità di scegliere da una lista che giorno dopo giorno va via via allungandosi.