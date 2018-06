Impegnato a Lugano con il Giappone in un'amichevole con la nazionale svizzera, l'ex centrocampista del Milan Keisuke Honda ha parlato al microfono dell'inviato di Calciomercato.com, Federico Zanon: "Mi sento meglio dell'ultima partita, abbiamo perso ma non sono deluso perché volevamo provare alcune situazioni in difesa e in attacco. Ovviamente avremmo dovuto segnare, ma si può perdere una partita, l'importante è la prima partita dei Mondiali. Stiamo migliorando, stiamo parlando di molte cose, delle strategie, sono sicuro che possiamo giocare meglio di così contro il Paraguay. Sono fiducioso.



Il cambio di ct ha dato problemi? La situazione non era buona, poi è cambiato il manager ma ogni giocatore crede negli altri. Siete italiani, lo capite (ride, ndr).



Milan? Ho sentito che stanno migliorando perché Gattuso dà molta fiducia ai giocatori anche quando perdono. Questa è la mentalità di cui avevano bisogno, quando ero lì pensavo che ci mancasse quella mentalità. Credo giocheranno meglio questa stagione.



Inzaghi in lotta per la A con il Venezia? Era il mio allenatore, mi ha dato molto, ho imparato molto da lui. Ho veramente apprezzato quella stagione e spero che possa salire. Io sono libero dopo i Mondiali, magari posso passare a visitarlo (ride, ndr). Da giocatore? Deciderò come proseguire la mia carriera dopo i Mondiali. Se lo vedrò sarà bello, ma sarà da turista".