Thanks. Call me when you need me. Please don't forget about it. — KeisukeHonda() (@kskgroup2017) October 30, 2019

Nuova avventura in Olanda per, che inizia un periodo di prova con il, ma il giapponese non smette di pensare al. I rossoneri hanno twittato il loro in bocca al lupo all'ex 10 del Diavolo, che in tutta risposta ha ribadito l'appello fatto qualche settimana fa: "Grazie. Chiamatemi quando avete bisogno di me. Non dimenticatelo".