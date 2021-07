Un brutto episodio di cronaca proveniente dall'estero. In Honduras è stato picchiato e ucciso Giorgio Scanu, originario di Oristano e residente nel paese dell'America Centrale. Giorgio aveva dei trascorsi anche come calciatore a livello dilettantistico e come allenatore. Il feroce pestaggio è stato causato da una folla di 600 persone, come riporta Quotidiano.net, che lo accusava di aver assassinato il suo vicino di casa.