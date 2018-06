, che a volte può durare appena un'ora e a volte diversi mesi, senza neanche concretizzarsi. Nella nuova rubrica di Calciomercato.com, "Uomo da marciapiede", proveremo a portarvi sempre più all'interno del calciomercato, raccontandoviDa qualche anno a questa parte il teatro degli affari di mercato sono diventati gli. In particolare a, la città famosa per il "quadrilatero della moda", ha preso forma un vero e proprio "durante i periodi caldi delle trattative.Si parte dalla, ai cui lati sorgono due punti di riferimento per tutti i cronisti:, base milanese di diversi club - tra cui la Sampdoria-, dall'altra l'hotel, caro a tante società, soprattutto di Serie B. A pochi passi dal Gallia si trova invece l', dove la scorsa settimana Piero Ausilio ha incontrato l'agente di Nainggolan e Barella, Alessandro Beltrami . Percorrendo via Vittor Pisani si arriva poi a, meta obbligatoria per tutti i giornalisti a caccia di notizie: su un lato ci sono il(spesso frequentato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis) e il(tappa fissa di Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina), di fronte a loro il, che l'anno scorso ha accolto tanti dei nuovi acquisti del Milan, da Bonucci a Calhanoglu. Avvicinandosi verso una delle zone più eleganti di Milano, Brera, si incontra invece, base della Juventus nel capoluogo lombardo, dove ieri il ds Fabio Paratici (in foto) ha incontrato Alessandro Lucci, agente di Mattia Perin E dopo una lunga giornata di corse e appostamenti tra i vari hotel del mercato, è d'obbligo un salto all', ristorante situato tra la stazione e piazza della Repubblica, che ogni sera pullula di addetti ai lavori, che anche di fronte a un buon piatto portano avanti trattative e affari. Perché il calciomercato non dorme (quasi) mai, così come i suoi addetti ai lavori...