Dario Hubner ha parlato a Radio Sportiva di Mario Balotelli, corteggiato da diversi club italiani, di scegliere il Brescia per il suo futuro: ''Balotelli in serie A può ancora fare la differenza: giocando a Brescia potrebbe avere stimoli che altrove non avrebbe... In generale comunque sono fiducioso su Cellino e sono certo che allestirà una squadra per salvarsi. Tonali? È un ragazzo molto forte, ma che può ancora migliorare tantissimo: sono certo che un anno di serie A con il Brescia potrà fargli molto bene''.