Dario Hubner in difesa di Mario Balotelli. L'ex attaccante, tra le altre, di Brescia e Piacenza è intervenuto a Sky Sport e parlando di quale possa essere un centravanti a cui si paragona ha preso le difese di Supermario: "A chi mi paragono? Non mi somiglia, ma mi piace tanto Belotti: vedo un attaccante che si impegna e si dà da fare. L'attaccante italiano più forte? Immobile. Ma uno è bravo quando i compagni ti supportano. Per esempio Balotelli, non si possono pretendere 25 gol da lui: avrà le sue colpe, ma anche i compagni non sono bravi a mandarlo in gol. Come anche Higuain: al Napoli segnava, alla Juve pure, ma al Milan no. Non era colpa di Higuain, ma dei milanisti".