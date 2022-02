Il Milan è sempre vigile sul mercato dei giovani talenti. Lo scorso gennaio i dirigenti rossoneri hanno investito 4 milioni di euro per portare in Italia il centravanti serbo Marko Lazetic (classe 2004), arrivato dalla Stella Rossa. In rosa a disposizione di Pioli ci sono altri due attaccanti centrali, molto più esperti, come Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Ma in prospettiva futura prosegue la caccia ai bomber del domani.



In questo senso, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Milan sta seguendo con attenzione Hugo Ekitike. La punta franco-camerunese (classe 2002) è sotto contratto fino a giugno 2024 col Reims, dove in questa stagione ha già segnato 10 gol. Alto 190 centimetri, è nel giro della nazionale francese Under 20. In Ligue 1 giocano due grandi obiettivi dei rossoneri in vista della prossima stagione: il difensore olandese Steve Botman e il centrocampista portoghese Renato Sanches, entrambi in forza al Lille, da dove il Milan ha già pescato il portiere Mike Maignan e l'attaccante Rafael Leao.