Huijsen al Real Madrid, 60 milioni di rimpianti e venduto a soli 15. I perché di Giuntoli e della Juventus

Sessanta milioni. Tondi tondi. Della clausola rescissoria già inserita da Pinto, che l'aveva voluto dopo il percorso - breve, ma intenso - alla Roma. Dean Huijsen ha sempre saputo di essere un predestinato. Qui però si va tranquillamente oltre. E' stato scelto dal Real Madrid come rappresentante del nuovo corso, e i blancos, che in difesa hanno avuto più di qualche problema a causa di più di qualche infortunio, adesso non vogliono farsi scappare il talento che avanza.

Va da sé: per la Juve è uno dei rimpianti più grossi della propria storia, anche se alla Continassa non è che la pensino esattamente così. Anzi: tutti erano convinti che il centrale avrebbe avuto una grandissima carriera, non c'era davvero alcun dubbio sul fatto che potesse fare salti in avanti così netti e così evidenti, in termini di qualità, di esperienza, di maturazione e di valutazione.

C'è sempre un episodio al quale si fa riferimento quando si parla della breve esperienza di Huijsen alla Juventus. Ed è da far risalire a gennaio 2024, quando Dean aveva espresso la volontà e il desiderio di giocare. Totalmente legittimi e infatti accettati con serenità dal club e da Max, per il quale Huijsen era già pronto per far parte della prima squadra con la massima fiducia. I bianconeri avevano trovato un accordo con il Frosinone, club che aveva già accolto e "cresciuto" Soulé. Era tutto fatto. Poi la telefonata di Mourinho,, per i quali la parola data ai gialloblù veniva prima di qualsiasi altra opzione sul tavolo del ragazzo. Lì si è consumato uno strappo chiaro, evidente, chissà però quanto impossibile da ricomporre.

Ovviamente, la scelta del difensore è stata lungimirante: lo dicono i fatti, controprove fondamentali di quanto quella voglia di arrivare sia stato il percorso più giusto . Huijsen, ormai nazionale spagnolo e prossimo a firmare con il Real Madrid, non può chiedere di più alla sua carriera per la prima volta.Con Xabi Alonso, chissà cosa potrà diventare. Di sicuro, un piccolo magone si è preso posto tra i ricordi dei tifosi juventini. Era un predestinato, perché tutta quella fretta e così poca diplomazia?