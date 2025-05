Huijsen: "Allegri, Mourinho e De Rossi speciali". La 'benedizione' di Tiago Pinto: "Sarà il migliore al mondo"

Dean Huijsen ha vissuto una grande stagione al Bournemouth, tanto da attirare su di sé gli interessi di Chelsea e Real Madrid. Dal documentario “Bournemouth, don’t call Cinderella anymore”, l’ex difensore della Juventus ha rilasciato un’intervista a gianlucadimarzio.com.

CHILL GUY – “Se non fossi stato un calciatore, sarei stato un imprenditore. Voglio vincere tutto. Chill guy? Vado avanti con la mia vita, gioco solo a calcio. Non penso ad altro. Esordio a San Siro? Si stava esaudendo il mio sogno: ero tranquillo e felice. Qui c’è un grande progetto, con calciatori giovani. Giochiamo senza paura e questo si aiuta. Durante l’anno si è visto”.

ITALIA – “Allegri, Mourinho e De Rossi sono speciali. Ho imparato tanto da Bremer, Mancini, Dybala e Lukaku. Loro due sono stati degli insegnanti di vita. Yildiz è il mio migliore amico: ha grande potenziale. Può arrivare in alto: fa cose fuori dal normale. Io, lui e Muharemovic abbiamo un gruppo Whatsapp dove parliamo”.

FUTURO – “I miei genitori sono olandesi, ma io mi sento spagnolo. I miei piani? Essere ricordato come una brava persona”.

MIGLIORE AL MONDO - Di lui, nel corso del documentario, ha parlato anche Tiago Pinto, ex dirigente di Benfica e Roma, e ora direttore sportivo del Bournemouth. Il portoghese non ha dubbi sul futuro del centrale ex Juventus: “Quando è arrivato a Roma, dopo due giorni gli altri giocatori mi hanno chiesto dove lo avessi trovato. Oggi è uno dei migliori al mondo, entro due anni sarà il migliore. Prenderlo è come prendere un biglietto della lotteria sapendo che è vincente. È cresciuto per essere il numero 1. Ha una mentalità pazzesca: non può andare male”.