Huijsen, anche la Spagna si innamora: ecco la mossa della nazionale iberica

Dean Huijsen ha stupito tutti. A Roma, ma non solo. Il difensore olandese, in prestito dalla Juve, domenica col Frosinone ha segnato una rete memorabile e confermato le doti intraviste dalla dirigenza giallorossa. E che ora stanno convincendo anche la nazionale spagnolo. In che senso? Come riportato da Marca già da diversi anni La Roja ha messo gli occhi sul giocatore nativo di Amsterdam ma cresciuto a Marbella dopo essersi trasferito con i genitori a cinque anni. Per questo la federazione si sta attivando per chiudere tutte le pratiche della nazionalizzazione al più presto. L'idea è infatti quella di convocarlo già a marzo quando la Spagna Under 21 affronterà la Slovacchia a Jerez de la Frontera e poi il Belgio ad Almeria.