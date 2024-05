Huijsen: "Grazie Roma, sono stati sei mesi pieni di emozioni"

"Grazie stupenda Roma per questi 6 mesi pieni di emozioni, ho avuto il privilegio di vivere la tua passione per questa squadra e questi colori!", questo il messaggio di Huijsen su Instagram con cui saluta la Roma dopo l'esperienza di metà stagione vissuta in prestito. Il difensore tornerà alla Juventus, proprietaria del suo cartellino. Huijsen non ha trovato più spazio dopo il brutto errore di Udine.