Trent’anni fa circa, un giovane Donald, Donny,faceva il suo debutto con la prestigiosa maglia dell’. Trent’anni dopo, è seduto sulla tribuna del Dignity Health Sports Park insieme alla moglie, per osservare il figlio diciottenne, Dean, vestire la maglia della prima squadra dellae scendere in campo nell’amichevole contro ilLa redazione de ilBiancoNero.com lo ha contatto per farsi raccontare quali sono le impressioni sulla squadra, sull’impatto di Dean con il gruppo di Allegri e sul percorso intrapreso dal centrale di difesa classe 2005 che punta a stupire in questa stagione.“Sapevamo che poteva farcela, avevamo fiducia. Ma con questa velocità? Siamo rimasti sorpresi anche noi”.