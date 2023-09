Tra poche ore la Juve scenderà in campo contro il Sassuolo e stando alle novità delle ultime ore, potrebbero esserci delle variazioni di formazione nel match del Mapei. I bianconeri dovranno fare a meno di Paul Pogba e di Alex Sandro, con il primo sospeso dal TNA in via cautelare e con il brasiliano, che ha evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra che lo terrà fuori dal terreno di gioco per almeno 45 giorni. Emergenza che Max Allegri dovrà risolvere con l'inserimento dal primo minuto di uno tra Gatti ed, con il primo che sembra in vantaggio, ma con l'olandese che da questo momento potrebbe avere ottime possibilità di essere schierato a più riprese dall'allenatore livornese. Sulla questione è intervenuto anche il padre del ragazzo,che ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com.'Sta andando molto bene e ha imparato tantissimo in prima squadra. Tutti i giocatori sono molto gentili e il suo profilo è di livello superiore. Il suo prossimo step è quello di entrarci a pieno regime'.