Huijsen, primo gol in Serie A: la formula del prestito dalla Juventus, c'è un possibile sconto

Dean Huijsen ha trovato la gioia del primo gol con la maglia della Roma e in Serie A contro il Cagliari, mettendo dentro su corner il 4-0 per i giallorossi. L'olandese si è trasferito nella Capitale in prestito, ma qual è esattamente la formula stabilita? Può essere riscattato in qualche modo dalla squadra del tecnico Daniele De Rossi?



ACCORDO - Il difensore è arrivato dalla squadra bianconera con la formula del prestito oneroso da 650mila euro. Il prestito è secco, non c'è possibilità per la Roma di trattenerlo oltre giugno. Però c'è una clausola interessante, perché allo scattare della decima presenza di Huijsen verrà applicato uno sconto di 200mila euro sulla cifra per il prestito.