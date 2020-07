L'attaccante brasiliano dello Shanghai SIPG, Hulk (33 anni ex Porto e Zenit) preannuncia l'addio al club cinese: "Il mio contratto terminerà a dicembre e ho già informato il club che non lo rinnoverò. Ho molte offerte da diversi paesi, compresi i migliori club europei che partecipano alla Champions League, nonché dal Brasile. Il denaro non è una priorità per me. Prendo il mio tempo, ascolto i miei agenti e ho tempo di pensare a dove starò meglio. A dicembre sarò libero, ma ciò che accadrà dopo non è ancora chiaro".