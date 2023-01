Hulk può lasciare il Brasile per fare ritorno in Europa. Secondo l'agenzia turca Ihlas Haber Ajansi, l'Adana Demirspor lavora per convincere il giocatore. Il club in questione è allenato da Vincenzo Montella e ha da poco salutato Mario Balotelli, che in estate si è trasferito al Sion. L'attaccante brasiliano attualmente veste la maglia dell'Atletico Mineiro, squadra a cui è legato fino al 2024.