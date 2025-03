Hummels sbaglia e si allontana dalla Roma: cosa cambia in estate

Proprio lui. Il giocatore più esperto in campo, quello con più trofei nella rosa della Roma:. All'11' del ritorno degli ottavi di finale contro l'Athletic Bilbao il difensore tedesco sbaglia un appoggio difensivo, Sannadi intercetta il pallone e lui in scivolata ferma l'avversario che aveva campo aperto davanti a Svilar: fallo, espulso. Roma in dieci per quasi tutta la partita e spagnoli che passeggiano: finisce 3-1, con una doppietta di Nico Williams e il gol di Berchiche. Dopo la partita il giocatore si è scusato con tutta la squadra, è consapevole dell'errore commesso e non si è tirato indietro nel prendersi le responsabilità.

- Il futuro dell'ex difensore del Borussia Dortmund era già in bilico prima della partita di Europa League, e la gara con l'Athletic non ha cambiato la situazione: Hummels è in scadenza di contratto con la Roma e,. Saranno mesi di riflessione per il 36enne, per il quale al momento un ritorno in Bundesliga è l'ipotesi più concreta.- La stagione di Mats Hummels a Roma è stata complicata, con più bassi che alti e tanta panchina per un lungo periodo. Nella gestione Juric ha giocato appena 23 minuti in due mesi, l'esordio assoluto in giallorosso è arrivato a fine ottobre con tanto di autogol contro la Fiorentina. Con Ranieri ha trovato più spazio:: "L'Oscar per la vacanza più lunga..." aveva scritto il difensore sui social. L'allenatore ha spento le polemiche spiegando che tra i due non c'è nessun problema, il futuro di Hummels, però, è sempre più lontano dalla Roma.