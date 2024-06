AFP via Getty Images

Hummels: "Maiorca? Ho letto la notizia, ma non ne so nulla"

40 minuti fa



Mats Hummels, è intervenuto ai microfoni del canale Twitch di Jijantes FC, squadra che partecipa alla Kings League. Il difensore tedesco ha risposto alle voci di mercato sul Maiorca: “Ho letto la notizia, molte persone me l'hanno inviata. Non ne so nulla”. Il tedesco sarà svincolato dal 30 giugno e la Roma continua a ragionare sulla fattibilità dell’operazione.